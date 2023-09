Cerca funghi e precipita in un dirupo | morto un 52nne di Varese

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - Untore di52enne diha perso la vita in Valsesia, nel territorio del Comune di Campertogno. Si chiamava Claudio Mazzucchelli. I fatti risalgono a ieri pomeriggio ma se n'è avuta notizia solo questa mattina. Insieme a un amico, il "fungiatt" aveva raggiunto la frazione Piana quando all'improvviso, mentre camminava su un sentiero, ha perso l'equilibrio ed èto per diversi metri. La caduta gli è stata fatale. A dare l'allarme è stato il compagno che era con lui. È intervenuto l'elisoccorso alzatosi in volo dalla base di Borgosesia, ma per il 52enne non c'è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata dal personale della stazione di Alagna della Guardia di finanza.

I tecnici sono stati allertati intorno alle 19:30 per il mancato rientro di un uomo del 1938, uscito indi. I parenti, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme. Sul posto dieci tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico di Morbegno, il Sagf - Soccorso alpino ...Valtiberina e Casentino al top: ci si aspetta il 50% in più dalla raccolta. Meno ottimismo in Umbria, Marche e Lazio... e non solo, che in autunno popolano i boschi del comprensorio indei migliori esemplari. Questisono distinti per le loro qualità organolettiche, olfattive e aromatiche, rendendo il ...

