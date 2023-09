C' è solo l' Inter

(Di domenica 17 settembre 2023) Da quasi cinquant'anni l'non vinceva un derby per 5-1 e mai una squadra di Milano aveva conquistato cinque stracittadine di fila. con l'aggravante (per il Milan) che la striscia aperta di questo 2023 è stata frutto non del caso ma di una superiorità tecnica, tattica e fisica a tratti imbarazzante, sintetizzata dal 12-1 (gol segnati) che la fotografa. Un alieno sbarcato da Marte oggi penserebbe che tra nerazzurri e rossoneri ci siano un paio di categorie di differenza, visto quanto espresso in campo a San Siro. Non è così e nonperché il Milan è reduce dal mercato più costoso e importante dell'a Serie A, con un saldo negativo di quasi 40 milioni di euro che nessun altro si è potuto permettere, tanto meno i cugini dall'altra parte del Naviglio. Il derby della manita ha demolito in una serata le certezze di Pioli e ...

in otto di questi si sono visti sei gol come nell'ultimo. Non succedeva da tre anni: un'altra vittoria dell', ma per 4 - 2, nel 2020 " una rimonta nerazzurra culminata con il gol finale di ...... che va a caccia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive controe Bologna. Claudio Ranieri (Lapresse) - calciomercato.itPenultimi con unpunto in classifica, i padroni di casa ...... anche nel modo che ancor offende ealla quarta giornata di campionato. Il Napoli arranca e la Juve vista ieri, ritrovando le sue smarrite punte, si pone insieme all'come una prospettica ...

Questo non solo domani, ma per tutta la stagione, perchè domani comincia la vera stagione e noi vogliamo essere protagonisti". L'Inter è una squadra che segna tanto ma Pioli confida nei suoi: "Ci ...13 gol segnati e un solo gol subito, la capacità inoltre di mandare in gol già 6 giocatori affiancata a una solidità difensiva invidiabile e per certi versi sorprendente. Dominare senza il pallone ...