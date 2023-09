Catanzaro-Parma | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 17 settembre 2023) Sfida per il primo posto allo stadio Ceravolo difra i calabresi, sorpresa di questo primo scorcio di campionato che inseguono un successo per continuare a sognare, e il, candidato principale alla promozione che mai come quest’anno ha la chance di riprendersi unaA che al Tardini manca da già tre stagioni. Il fischio d’inizio a, valevole per la quinta giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Da neopromosso ildi mister Vivarini ha stupito tutti nelle prime quattro giornate, accumulando 10 punti grazie a 3 successi e un pareggio e balzando così in testa alla classifica al pari proprio del. La vittoria di venerdì del Venezia sullo ...

Catanzaro-Parma è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici ...