Caso Portanova | bufera sul giornalista Rai per il gol «che mette a tacere le polemiche» dopo la condanna per stupro | perché può ancora giocare

(Di domenica 17 settembre 2023) Scatta l’indagine interna a Rai Radio 1ildelle frasi del radiocronista Nicola Zanarini sul gol del calciatore Manolo. Durante Reggiana-Cremonese, ilRai per Tutto il calcio minuto per minuto ha commentato così la rete segnata dal centrocampista, prima di tentare di scusarsi sui social: «Un gol meraviglioso, il primo di Manolo, l’uomo più discusso dall’inizio della stagione a Reggio Emilia, che ha spaccato la tifoseria con la suain primo grado per. Non lo volevano in tanti, soprattutto le tifose della Reggiana e invece gli ultrà lo volevano eccome, ed è andato a festeggiare proprio sotto la curva granata il suo primo gol in campionato». Zanarini non si è fermato lì, e ha aggiunto: «Un gol davvero meraviglioso ...

... nell'enfasi della radiocronaca mi è scappata una grossa stupidaggine, di cui mi scuso, e anche nel seguito della radiocronaca ho detto che il gol di oggi NON mette certo fine ale ...Avendo subito capito il mio errore, nel seguito della radiocronaca ho precisato che il gol di oggi non mette certo fine ale alle polemiche che sono seguite all'ingaggio del giocatore"."Ho fatto un commento sicuramente fuori luogo e ho commesso una grave leggerezza raccontando il gol di Manolo. Non intendevo certo dire che ilsia chiuso da una rete - si è poi scusato ...

Caso Portanova, bufera sul giornalista Rai per il gol «che mette a ... Open

Radiocronaca nella bufera: “Meraviglioso gol di Portanova che ... LA NAZIONE

Il senatore Sensi (Pd) censura il commento dopo la rete: "Se questo è servizio pubblico...". Il calciatore è condannato in primo grado per stupro. Il Tribunale sportivo: "Nessuna squalifica".Il senatore Pd Filippo Sensi solleva una polemica sulla radiocronaca di 'Tutto il calcio minuto per minuto' per le parole su Manolo Portanova, condannato in primo grado per stupro di gruppo. Sensi tuo ...