Caso Manolo Portanova | la Rai interviene contro il radiocronista Zanarini Ecco l’audio incriminato

(Di domenica 17 settembre 2023)ospite a Quarto Grado La Rai comunica di aver avviato una procedura disciplinare nei confronti del giornalista Nicolain merito alle frasi pronunciate all’interno di Tutto il Calcio Minuto per Minuto durante la radiocronaca di Reggiana-Cremonese, partita di Serie B giocata ieri.cosa è successo. La discussa radiocronaca di NicolaNel racconto del match agli ascoltatori di Rai Radio 1,parla così di, il calciatore della Reggiana condannato per stupro di gruppo: il, raccontando in diretta il gol del centrocampista e ricordando il fattaccio giudiziario, afferma che la bellezza della rete pone fine alle polemiche che lo riguardano.le ...

Si riferiva algiudiziario che ha visto protagonistaPortanova, centrocampista della Reggiana condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di grupp o. "Un gol ...Questo, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino , il "" scoppiato nelle ... " Un gol meraviglioso, il primo diPortanova, l'uomo più discusso dall'inizio della stagione ...Il giornalista sui social network si è scusato : 'Ho fatto un commento sicuramente fuori luogo dopo il gol diPortanova " ha scritto ". Non intendevo certo dire che ilsia chiuso da una ...

Manolo Portanova torna al gol in B, il cronista in radio lo elogia: sui social è bufera. Cosa è successo leggo.it

Radiocronaca nella bufera: “Meraviglioso gol di Portanova che ... LA NAZIONE

Bufera sul radiocronista di Rai Radio 1 per il commento alla rete del calciatore della Reggiana, condannato a sei anni di reclusione in primo grado per stupro ...Caso Portanova, la Rai ha avviato una procedura disciplinare nei confronti di Nicola Zanarini dopo le cronaca di Reggiana-Cremonese ...