Casertana-Benevento | un primo tempo condizionato dalle ‘interruzioni’

(Di domenica 17 settembre 2023)di lettura: < 1 minutoUndi “passione” per i tifosi diche stanno seguendo in televisione il derby del “Pinto“. Il collegamento dallo stadio, infatti, è partito a gara già iniziata. Un inconveniente di poco conto, considerando che la prima frazione di gioco è stata condizionata da tanti problemi tecnici. Il messaggio “Ci scusiamo per l’interruzione” è apparso spesso sui televisori dei tifosi rossoblu e giallorossi che si erano sintonizzati per seguire il match tra le formazioni di Cangelosi e Andreoletti. La situazione, fortunatamente, è migliorata dalla seconda metà delin avanti. Adesso la speranza è che il segnale continui ad arrivare per tutta la ripresa, evitando fastidiose interruzione per chi si è abbonato ...

, le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Venturi; Paglino, Celiento, Sciacca, Fabbri; Damian, Proietti, Toscano; Carretta, Tavernelli, Curcio. A disp.: ...Ecco le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024 . I padroni di casa, dopo aver saltato i primi due turni per vicende extra - campo, sono ...LE PARTITE Domenica 17 settembre Avellino - Foggia: ore 20.45: ore 20.45 Catania - Picerno: ore 20.45 Potenza - Monopoli: ore 20.45 Turris - Sorrento: ore 20.45 Virtus ...

Calcio. Casertana-Benevento: limitazioni alla vendita dei biglietti in vista, c'è la determinazione dell'Osservatorio goldwebtv.it

È tempo di derby allo stadio "Alberto Pinto" dove la Casertana, al suo esordio in Serie C Now, ospita il Benevento, una delle squadre favorite alla vittoria del girone C.Le formazioni ufficiali dei match validi per la terza giornata del campionato di Serie C Girone C edizione 2023/2024 ...