Casertana-Benevento oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo aver saltato i primi due turni per vicende extra-campo, sono finalmente pronti per scendere in campo ed iniziare questa nuova avventura. La compagine giallorossa, invece, è reduce dalla sua prima vittoria in campionato e non vuole affatto fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.