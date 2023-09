Casertana – Benevento | finisce 0 a 0 il derby | e giovedì si ritorna in campo a Latina

(Di domenica 17 settembre 2023) Caserta (dal nostro inviato Alfredo Stella).in parità 0 – 0 iltra una buonae unche a tratti ha mostrato grosse potenzialità. La squadra di Cangelosi non può che migliorare nel corso delle prossime settimane. Un punto quello conquistato questa sera che oltre a fare classifica fa soprattutto morale per una compagine ancora tutta da assemblare. Esi torna incon la trasferta a. Primo tempo Parte a spron battuto lacon il suo classico 4-3-3 targato Cangelosi guadagnando subito due calci d’angolo. È Paleari al 12° a mettere in angolo un tiro insidioso di Proietti. È sempre laa menare la danza con Proietti e Damian a gestire la zona nevralgica del ...

Stesso punteggio anche tra, mentre il Catania vince ancora superando 2 - 0 il Picerno. Successi anche per Potenza e Turris, che si sbarazzano rispettivamente di Monopoli e ...Vola la Turris col terzo successo su tre gare; mentre non ci sono gol in Avellino - Foggia e. Non ha giocato, infine, il Messina: . LE PARTITE Avellino - Foggia: FINALE 0 - 0 .... 45'+3' - Termina il primo tempo:0 - 0 45' - Tre minuti di recupero 44' - Conclusione al volo di Taurino: Paleari blocca 41' - Simonetti atterra Proietti: è il quinto ammonito della sfida 37' - C'è nervosismo in ...

Reti bianche tra Casertana e Benevento

Si sono giocate alcune gare della terza giornata del girone C della serie C, altro ko per il Crotone, stavolta a Francavilla, il Catania stende il Picerno, mentre la Turris resta a punteggio ...Il derby campano dello stadio "Alberto Pinto" tra i padroni di casa della Casertana e il Benevento termina 0-0 nonostante una sfida divertente, soprattutto nella ripresa, ma orfana di ...