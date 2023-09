... a un passo dalla fine della pista dell aeroporto di. Impossibile per chi vive qui non sentire quel botto, le fiamme altissime e tanto fumo . Le vittime Laura 5 anni è morta ieri pomeriggio ...... comune non lontano dall'aeroportodi Torino. L'esplosione che ne è seguita ha investito una macchina e ucciso una bambina di 5 anni, Laura Origliasso. Il fascicolo aperto è per omicidio ......Freccia Tricolore che ieri si è schiantata al suolo nei pressi dell'aeroporto Torino -. '... con ogni probabilità saràper questi reati. Il maggiore, 35 anni, di Torreano di ...

Caselle, pilota indagato per disastro aereo e omicidio colposo: «Sono addolorato, penso solo alla piccola Laura» Corriere della Sera

Caselle, indagato il pilota per disastro colposo. Il racconto dell'inviato del Tg La7 TGLA7

Poco prima dell'incidente lo stesso pilota avrebbe comunicato un problema al motore, con tutta probabilità dovuto ad uno scontro con degli uccelli in volo ...Con ogni probabilità il pilota del velivolo, il maggiore Oscar Del Do', sarà iscritto nel registro degli indagati. Un atto dovuto, da parte degli inquirenti ...