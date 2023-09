Carlos Sainz conquista il Gp di Singapore e porta la Ferrari alla vittoria dopo un anno di digiuno

(Di domenica 17 settembre 2023) È stata un’impresa.undifinalmente unadellaha vinto il Gp didi Formula 1 al termine di una gara tiratissima, con i primi tre piloti arrivati insieme sotto la bandiera a scacchi. Il pilota dellaha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton, in clamorosa rimonta negli ultimi giri insieme al compagno di squadra George Russell, finito contro le barriere proprio nell’ultimo giro. Quarta piazza per l’altra rossa di Charles Leclerc. Per lasi tratta della primain stagione, che pone finestriscia di vittorie della Red Bull finora imbattuta nel 2023. Lo spagnolo ha condotto ...

15.56 F.1, Gp Singapore: trionfaVa alla Ferrari diun emozionante Gp di Singapore. Battuti in volata Norris (McLaren) ed Hamilton (Mercedes). Leclerc 4°, poi Verstappen.,dalla pole,resta al comando ...Con, che a Singapore è partito in pole e ha mantenuto la prima posizione per tutta la ...SINGAPORE -trionfa nel Gran Premio di Singapore , sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota spagnolo vince davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc davanti ...

F1 Gp Singapore live: Sainz in testa, Norris e Russell nella sua scia. Ultimi giri da brividi Quotidiano Sportivo

La Ferrari di Sainz vince un Gp di Singapore pazzesco: finale thriller, Leclerc arriva quarto Fanpage.it

Capolavoro di forza e di tattica di Carlos Sainz che vince il GP di Singapore spezzando l'egemonia Red Bull. Lo spagnolo guida in testa dal via alla bandiera a scacchi, precedendo sul traguardo Lando ...Si corre in notturna, tra muretti e luci artificiali che abbagliano, e davanti a tutti partirà la Ferrari di Carlos Sainz. Con la Red Bull-Honda di Max Verstappen relegata in sesta fila, può essere ...