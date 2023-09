Carlo Verdone sull’ex moglie Gianna | “Alla fine siamo ancora sposati sulla carta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 settembre 2023) L’attoreè stato sposato per 18 anni con l’ormai exScarpelli. I due dal punto di vista sentimentale hanno vissuto alti e bassi e costruito una famiglia, con la nascita dei figli Giulia e Paolo. “All’inizio un po’ di schermaglie ci sono state. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buon senso”. Queste le parole dell’uomodella sua storia d’amore. Sembra inoltre chesia stata molto vicina ain una fase particolare della sua vita, sostenendolo e stando vicinomadre e al padre del suo ex negli ultimi momenti di vita. DiScarpelli non si conosce l’età e si sa davvero pochissimo, pare che abbia anche fatto da segretaria all’ex ...