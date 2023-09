Capuano | «Frattesi | a Milano si rispetta anche chi perde!»

(Di domenica 17 settembre 2023) Davideha segnato il gol del 5-1, ma poco prima ha fatto un gesto particolare nei confronti di Rade Krunic. Giovanninon ha apprezzato e lo scrive su Twitter. DIMENTICANZE –non ricorda forse il passato e parla del centrocampista dell’Inter: «farà bene a mettersi in fretta sulla linea d’onda del derby di. Che è aspro, spesso di alto livello, pieno di colore e sfottò maunico visto che in linea di massima giocato in una città che sarechi perde e non solo celebrare chi vince» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Perha mancato di rispetto . I tifosi dell'Inter ricordano gli sfottò dei rivali .prende in giro Krunic. Nel finale del derby, stravinto dall'Inter , con il punteggio di 4 -......vince pic.twitter.com/DYjblgFKXI Giovanni(@capuanogio) September 17, 2023 appendere negli spogliatoi @acmilan https://t.co/akTmpmqFgb Kmaronn (@iam__kappa) September 16, 2023 #...Qui di seguito, l'opinione di Giovanni. No, non è stato normale e non è nemmeno detto che ... Poi Davide, l'eroe di serata, ha definito il contorno sonoro della partita "una cosa ...

Inter-Milan: Frattesi in versione Totti scatena il caos sui social, il derby continua Virgilio Sport

Capuano al veleno: «Frattesi Ha mancato di rispetto al Milan» Inter News 24

Non ha usato mezze misure il noto giornalista Giovanni Capuano per commentare l’atteggiamento assunto dal giocatore dell’Inter Davide Frattesi nel corso del derby contro il Milan. Intervenuto sul prop ...Non ha dubbi Giovanni Capuano, il giornalista ha criticato l’atteggiamento assunto da Davide Frattesi durante Inter-Milan Non ha usato mezze misure il noto giornalista Giovanni Capuano per commentare ...