Camminata Rosa | Bonavitacola | “La sanità in Campania funziona” VIDEO

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa nona edizione della “” ha visto la partecipazione del Vicegovernatore della Regione, Fulvio. L’esponete di Piazza Santa Lucia ha fatto il punto sullain regione e non solo. “Abbiamo un ruolo importante nella prevenzione chiaramente – spiega – Ma prima mi preme esprimere il mio compiacimento su questo evento di grande successo, anzi in crescendo. In primo luogo va onore e merito al dottor Carlo Iannace e poi registrazione una sensibilità e collaborazione collettiva che ci incoraggia”. “La prevenzione non può essere soltanto un predica di qualche addetto ai lavori, anzi deve essere una cultura di massa – dice– Naturalmente non basta, la sensibilità individuale. Occorrono servizi adeguati, una ...

Avellino . Anche quest'anno migliaia di persone hanno partecipato alla, la marcia da Mercogliano ad Avellino, organizzata dal senologo Carlo Iannace con le donne di Amos e Amdos e giunta alla nona edizione. Una manifestazione che da sempre vuole essere un ...Alla Race for the Cure , la corsa enon competitiva organizzata da Susan Komenin in città, le maglie, quelle indossate dalle donne che hanno combattuto o stanno ancora combattendo la loro battaglia contro il cancro , sono ...

In migliaia alla Camminata Rosa per sensibilizzare alla prevenzione e mitigare il rischio alle malattie oncologiche. Il fiume di persone tutte rigorosamente vestite di rosa è partito ...Nona edizione della Camminata Rosa da Mercogliano ad Avellino: in 10.000 inondano le strade per la prevenzione. In tanti al fianco dell'ideatore dell'iniziativa dott. Carlo Iannace, primario della Bre ...