Calendario Premier League 2023 oggi | orari 17 settembre | chi gioca | programma | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Il campionato più seguito al mondo si prepara per salire in scena anche nella domenica odierna: due le sfide che si disputeranno quest’per quanto riguarda la quinta giornata della-2024, la trentaduesima edizione da quando la massima serie inglese ha cambiato denominazione. Ildel giorno scatterà alle 15.00 con l’incontro tra Bournemouth e Chelsea: i Blues non sembrano aver trovato una quadra, anche con Mauricio Pochettino alla guida, come evidenziato dalla sconfitta interna per 1-0 con il Nottingham prima della sosta. I londinesi andranno sul campo delle Cherries, formazione che lotterà per non retrocedere, alla caccia di punti preziosi per non perdere il treno delle prime in classifica. Alle 17.30 ci sarà spazio per l’Arsenal di Mikel Arteta: quella di ...