Calendario Mondiali rugby 2023 oggi | orari partite 17 settembre | programma | tv | streaming

(Di domenica 17 settembre 2023) La Coppa del Mondodiproseguirà in Francia, domenica 17: saranno 3 i match in. Alle ore 15.00 si giocherà Sudafrica-Romania, poi alle ore 17.45 sarà la volta di Australia-Fiji, infine alle ore 21.00 si disputerà Inghilterra-Giappone. Il match più atteso è sicuramente Australia-Fiji, uno spareggio – o quasi – in chiave playoff. Gli australiani hanno vinto all’esordio contro la Georgia, mentre le Fiji sono cadute di misura con il Galles, ma i due punti di bonus conquistati dai pacifici potrebbero rivelarsi fondamentali in caso di vittoria contro i Wallabies. Un successo australiano, invece, eliminerebbe virtualmente le Fiji e darebbe all’Australia un pass quasi certo per i quarti. La diretta tv sarà disponibile per tutte e tre le ...