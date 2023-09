(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo la sosta per le Nazionali di settimana scorsa, è ripartita La-2024: quest’si disputeranno quattro sfide valevoli per la quinta giornata del massimo campionato spagnolo, prima del posticipo di domani tra Granada e Girona che metterà la parola fine al turno in questione. Alle 14.00 scatterà ilodierno con la sfida tra Getafe e Osasuna, formazioni alla caccia di punti preziosi per entrare nella metà di sinistra della classifica. Chi invece ha bisogno di una vittoria a tutti i costi è il Villarreal, inchiodato a quota 3 punti dopo tre giornate, che ospiterà l’Almeria a partire dalle ore 16.15. Il Siviglia di José Luis Mendilibar sarà in campo con il Las Palmas dalle ore 18.30: gli andalusi hanno l’obbligo di vincere, visti i zero punti conquistati in quest’avvio di campionato. Stasera si ...

...00 il Real Madrid affronterà la Real Sociedad per la quinta giornata de La. Carlo Ancelotti ha ... Sul nuovo acquisto, Jude Bellingham: Sulla pausa delle Nazionali: Su Vinicius Jr: Sul......00 il Real Madrid affronterà la Real Sociedad per la quinta giornata de La. Carlo Ancelotti ... Sulfitto di impegni: " Per noi è importante che ci sia tempo per recuperare e c'è ". ...Tutti i risultati2 spagnola per le partite della stagione 2023 - 2024. Aggiornamenti oggi dal campionato di Spagna, i gol realizzati nella giornata e a fine primo tempo2 :- risultati 5ª Giornata Lunedì 11.09.2023 ore 21:00 Eldense - Alcorcon 2:2 (0:0) Domenica 10.09.2023 ore 21:00 Valladolid - Elche 1:1 (1:0) Domenica 10.09.2023 ore 18:30 Cartagena ...Il2 BBVA con le partite. Le date delle partite del massimo campionato spagnolo per la stagione 2023 - 2024: soste e turni infrasettimanali2:- risultati 1ª Giornata Lunedì 14.08.2023 ore 21:30 Tenerife - R. Oviedo Lunedì 14.08.2023 ore 19:00 Mirandes - Alcorcon Domenica 13.08.2023 ore 22:00 Leganes - Andorra Domenica 13.

Calendario Liga 2023 oggi: orari 17 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming OA Sport

Calendario Liga 2023 oggi: orari 26 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming OA Sport

Sono quattro le partite di campionato spagnolo in programma oggi, sabato 16 settembre. Tutte le gare saranno visibili in esclusiva su DAZN. Il quinto turno di Liga si è aperta con l'anticipo del vener ...Live su Sky e in streaming su Now tutta la Serie C NOW per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei ...Il calcio in tv prosegue anche oggi, venerdì 15 settembre, e il palinsesto è pronto a regalare tantissime emozioni e partite ...