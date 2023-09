Calciomercato com – LIVE Fiorentina-Atalanta 2-2 | Nico Gonzalez si divora un gol! Entra Scamacca | Primapagina

(Di domenica 17 settembre 2023) 2023-09-17 19:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Uno scontro diretto per l’Europa.si affrontano alle 18 in un match valido per la 4ª giornata di Serie A. La Viola di Italiano vuole dimenticare il 4-0 rimediato dall’Inter prima della sosta e trovare il secondo successo stagionale (contro il Genoa alla prima giornata, completa il pareggio con il Lecce alla seconda), i bergamaschi di Gasperini invece sono a quota 6 punti dopo il successo contro il Monza nel turno precedente. STATISTICHE – L’è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro la(6 pareggi, 5 sconfitte); tuttavia, nei quattro confronti più recenti, ha vinto solo una volta (1-0 il 2 ottobre 2022, con una rete di Ademola Lookman). La ...

Commenta per primo Sono venticinque i convocati di Marco Baroni per la sfida di domani tra l'Hellas Verona e il Bologna . Di seguito la lista dei disponibili, che comprende anche il giovane Cruz, ...Commenta per primo Ecco i convocati della Salernitana per la sfida con il Torino: ancora fuori Dia , assente anche Coulibaly come annunciato da Sousa. Portieri : Costil, Fiorillo, Ochoa. Difensori : ...7 Camaleontica, versatile, predisposta allo stato liquido per adattarsi continuamente ai contrattempi di un mercato sempre più imprevedibile. Tutte qualità che appartengono alla dirigenza sportiva ...

Il Milan resta indifeso: le scelte di Pioli, Moncada e Furlani e quello ... Calciomercato.com

Milan, previsto contatto con il Lille: ecco l'obiettivo di Furlani Calciomercato.com

Sorrentino 5: l’emozione dell’esordio lo tradisce al primo pallone toccato: palla troppo lenta per un incerto Caldirola e rigore per gli ospiti. Attento ma poco impegnato nel resto del match. Izzo 6: ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.