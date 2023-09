Calcio | Serie A Sottil ' Manca la precisione | ma i gol arriveranno'

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanentiA La classifica marcatori dellaA Vlahovic trascina la Juventus contro la ..."L'importante è che la squadra crei", dice il tecnico dopo lo 0 - 0 di Cagliari CAGLIARI - "L'importante è che la squadra crei, è normale che siamo consapevoli di dover essere più precisi. Abbiamo ...Abbiamo giocato un buon, questa volta non è andata bene, ma arriverà il momento in cui faremo un tiro e segneremo un gol". Lo ha detto il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri dopo lo 0 - 0 ...

Cagliari-Udinese 0-0: rinviato ancora l'appuntamento con la vittoria per sardi e friulani RaiNews

Il Cagliari sbatte sul palo, con l'Udinese è 0-0 Sky Sport

Partita valida per la 4a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi domenica 17 settembre 2023 allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall ...IL MATCH - Parte bene in verità la squadra di Piovani che già al 5’, su calcio di rigore dell'ex Sabatino, passa in vantaggio facendo pensare al meglio. La Fiorentina col passare dei minuti prende ...