Calcio | Ranieri ' il pari non mi piace | ma bene la prestazione'

"Affronteremo una partita alla volta - ha ribadito- ora pensiamo alla prima, l'Atalanta". Quanto al modulo con l'Udinese, "loro giocano bene sulle fasce e volevo tenere la squadra protetta e ...All.:UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri, Perez, Bijol, Kabasele (37' pt Ebosse, 1' st ... Il campionato diitaliano comincia il 20 agosto: previsto un solo turno infrasettimanale (il 27 ...LE SCELTE Senza Petagna,opta per Pavoletti insieme a Luvumbo nel 3 - 5 - 2 di partenza, che vede in difesa Wieteska e Hatzidiakos (esordio in rossoblù) accanto a Dossena. In mezzo Deiola, ...

Calcio: Serie A. Ranieri 'Prestazione importante, creato 4-5 occasioni' Tiscali

Serie A: in campo Cagliari-Udinese LIVE Agenzia ANSA

L'Udinese hamancato ancora l'appuntamento coi tre punti e si è dovuto accontentare di un pareggio dalla sfida dell'Unipol Domus contro il Cagliari. L'occasione nel finale che ha avuto Lucca grida ...Ranieri contento a metà. "Il risultato non mi piace ma la prestazione sì - ha chiarito al termine di Cagliari-Udinese - Questa è la strada giusta. Abbiano creato cinque sei palle gol nitide. Se avessi ...