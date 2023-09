Calcio | Premier | l' Arsenal vince in casa dell' Everton

Brutta notizia per l'Arsenal prima di due partite importanti, mercoledì contro il PSV Eindhoven in Champions League, poi domenica prossima contro il Tottenham in. Nell'altro incontro di oggi ...L' Arsenal piega 1 - 0 l' Everton a domicilio nel match di Goodison Park valevole per la quinta giornata diLeague 2023/2024 , grazie ad una rete siglata da Leandro Trossard . La partita per i ragazzi di Mikel Arteta non parte con il piede giusto per via dell'infortunio di Gabriel Martinelli, che è ...Il Chelsea continua a non ingranata e, nel match contro il Bournemouth valevole per la quinta giornata diLeague 2023/2024 , non va oltre uno scialbo pareggio a reti bianche. La compagine allenata da Mauricio Pochettino, nonostante ripetuti tentativi di sbloccare la contesa, non riesce a sfondare ...

L'Arsenal, quarto nel campionato inglese, ha tenuto il passo delle prime vincendo, seppur a fatica, sul campo dello sfortunato Everton (1-0), che non batteva a Goodison Park dal 2017. (ANSA) ...I Blues non riescono ad ottenere la seconda vittoria stagionale in Premier League: la formazione di Iraola costringe allo 0-0 gli ospiti ...