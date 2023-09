(Di domenica 17 settembre 2023) Il tecnico argentino paga il brutto avvio nelle qualificazioni mondiali ASUNCION () - Un punto e zero gol segnati in due partite: l'avvio stentato nelle qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali è fatale a Guillermoda ct del. L'ex tecnico di Paler

... l'avvio stentato nelle qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali è fatale a Guillermo Barros Schelotto, esonerato da ct del. L'ex tecnico di Palermo e Boca, in carica da due anni, ..."Auguriamo a lui e al suo staff ogni successo e li ringraziamo per l'impegno e la dedizione che hanno avuto alla guida dell'Albirroja" la nota della federcalcio del. Il più accredito per ...Ilsta cercando di tornare grande: non si qualifica ai Mondiali dall'edizione del 2010 in Sudafrica, quando raggiunse i quarti di finale, la sua migliore prestazione. Ma ha bisogno di punti, ...

Calcio: Paraguay. Esonerato il ct Barros Schelotto Tiscali

Calcio: esonerato il ct del Paraguay Barros Schelotto Agenzia ANSA

Il tecnico argentino paga il brutto avvio nelle qualificazioni mondiali ASUNCION (PARAGUAY) (ITALPRESS) - Un punto e zero gol segnati in due ...ROMA - Guillermo Barros Schelotto non è più il ct della nazionale del Paraguay. Il tecnico argentino, che in passato ha allenato tra gli altri anche il Palermo, è stato esonerato dopo lo 0-0 in casa c ...