Calcio femminile | Serie A 2023-2024 | esordio vincente per la Roma Bene Inter e Como

(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo le prime due partite giocate ieri, si sono disputate oggi le restanti tre sfide valide per la prima giornata delladi. A ora di pranzo, ossia alle 12:30, si sono sfidatee Napoli, alle 15:00 sono scese in campo Milan ee, infine, alle 18:00 è andato in scena il match tra Sampdoria e: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Allo stadio Ferruccio, ilha battuto il neopromosso Napoli per 2-1. A partire meglio è stata la squadra di casa, che è passata in vantaggio al 31? con Margerita Mannecchi. Nel secondo tempo poi le ragazze di Marco Bruzzano hanno raddoppiato al 59? con Oona Sevenius, prima di subire la rete del 2-1 da Elisa del Estal al 70?. Nei minuti finali il Napoli ...

... prima giornata della Serie A. Ecco le parole del tecnico giallorosso. Non era semplice, ... Neld'oggi decide molto la panchina. Le ragazze che sono entrate lo hanno fatto in maniera ...2023 - 2024 Serie BTabellino partita Res Women - Pavia Academy Squadra in casa Res Women Squadra avversaria Pavia Academy La Res Roma VIII perde per due a uno contro il Pavia. Prima ...2023 - 2024 Serie CGirone C Squadra Palermo Women Sei gol fuori casa nella prima vittoria del Palermoin Serie C. Dopo la sconfitta nel derby col Catania, le ragazze di ...

Femminile, il Lumezzane cade di misura a Meda BresciaToday

Tra l’esordio in Serie B e la sosta per le nazionali, ci sono di mezzo i tre punti che il Bologna Femminile ottiene sul campo della San Marino Academy. 2-0 il risultato in favore delle rossoblù, grazi ...La prima notizia, ed è una buona notizia, è che la Sampdoria in qualche modo è regolarmente in campo.Considerando che nemmeno un mese fa la squadra ...