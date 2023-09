... durante la partita di Serie B Reggiana - Cremonese , in onda all'interno di 'Tutto il' su ... 'Non intendevo certo dire che il caso siada una rete o le polemiche spazzate via da un gesto ...In casa Salernitana si èpositivamente il caso Dia. Il calciatore senegalese questa mattina è rientrato a Salerno ed ha raggiunto subito il centro sportivo del club campano. L'attaccante, dopo aver lasciato il ritiro ...Anzi, è proprio il fatto che il radiocronista Rai Nicola Zanarini durante Tutto ilminuto ...luogo dopo il gol di Manolo Portanov - ha scritto - Non intendevo certo dire che il caso sia...

Calcio: chiuso il caso Dia, il giocatore è rientrato a Salerno Agenzia ANSA

Diretta Cagliari - Udinese (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

In casa Salernitana si è chiuso positivamente il caso Dia. Il calciatore senegalese questa mattina è rientrato a Salerno ed ha raggiunto subito il centro sportivo del club campano. (ANSA) ...l’Inter (e quindi Inzaghi) aveva scelto di far giocare il Milan esattamente in quel modo: marcature raddoppiate su tutti, Calabria lasciato sempre libero di impostare.