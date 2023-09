Cagliari-Udinese | un punto a testa e ancora nessuna vittoria

Leggi su agi

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - Undopo quattro giornate. Finisce 0-0, niente reti nel primo lunch match stagionale di A: terzo pareggio per la squadra di Sottil, a quota 3 punti in classifica, secondo 0-0 per gli uomini di Ranieri dopo quello maturato in casa del Torino. I due tecnici hanno scelto un modulo speculare, quel 3-5-2 che ha contribuito alla classica partita a scacchi. Il primo tempo è stato scandito da un buon ritmo, la prima occasione è stata sprecata da Thauvin, lanciato nello spazio dall'intuizione di Lucca. Al 12' Deiola è andato a un passo dal vantaggio sul cross pennellato di Zappa, il colpo diperò è terminato di poco sul fondo. Dopo l'intervallo i ritmi sono calati anche per via del caldo ...