Cagliari-Udinese oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Separate da un punto in classifica,si affronteranno, domenica 17 settembre, nel lunch match delle 12.30. Il match, visibile sia su Sky che su DAZN, mette di fronte due squadre ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Ranieri dovrebbe riproporre un 4-4-2 Con Radunovic in porta e una linea di difesa a quattro composta da Zappa, Dossena, Wieteska e Augello. Nandez e jankto saranno gli esterni di centrocampo, con Makoumbou e Sulemana al centro e la coppia Pavoletti-Luvumbo in avanti. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Sottil risponde con il consueto 3-5-2 con Kabasele, Bijol e Perez davanti a Silvestri e Ferreira e Kamara sulle fasce. Samardzic, Walace e Lovric agiranno a centrocampo, con Lucca e Thauvin in avanti. Di ...