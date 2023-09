Cagliari-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 17 settembre 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 4° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Di Monte, e dal quarto uomo Tremolada. VAR e AVAR saranno rispettivamente Maggioni e Di Paolo. Calcio d’inizio ore 12:30 all’Unipol Domus di. Il primo lunch match della Serie A 2023/24 vedrà opporsientrambi alla ricerca della prima vittoria stagionale. Gli uomini di Ranieri dopo il pareggio a reti bianche in casa del Torino, sono andati incontro a ben due sconfitte, e faranno di tutto quest’oggi per regalare una gioia ai propri tifosi. Alla sconfitta casalinga contro l’Inter, è seguito un altro passo falso a Bologna. Una ...