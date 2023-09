Cagliari | Ranieri | «Il modulo? La notte ha portato consiglio | c’è da capire se è buono o meno»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 settembre 2023) Claudio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro l’Udinese Claudio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro l’Udinese. PAROLE – «Il? Laha, c’è dase è. Giochiamo a tre dietro, ho visto bene Prati e lo voglio vedere, così come gli altri ragazzi lo aiuteranno e come lui aiuterà noi. Non voglio vedere errori di concentrazione». CONTINUA SUNEWS24