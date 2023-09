Cagliari | Prati | «Felice della scelta che ho fatto di essere qui»

(Di domenica 17 settembre 2023) Le parole di Matteo, centrocampista del, dopo il pareggio dei rossoblu nel lunch time con l’Udinese Matteo, centrocampista del, ha parlato nel post partita del match contro l’Udinese. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: «? E’ unache hoperchè sognavo di giocare in Serie A e poi sapevo che ci fosse Ranieri, del quale non penso di dover dire nulla io, è un grande allenatore. Sono contentodi venire a, ne sono orgoglioso. Gol? Si, qualche gol l’hoal Mondiale, lì ero mezzala, ero più vicino alla porta. Anche da mediano mi trovo bene per tirare da fuori quando esce il pallone». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Cagliari-Udinese 0-0 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 4ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...Tanto caldo, poche emozioni e nessun gol nell'anticipo delle 12.30 alla Domus tra Cagliari e Udinese. Ranieri si affida a un 3-5-2, con l'esordio dal primo minuto del giovane play Prati e, in difesa, ...