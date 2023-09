Cadavere alla stazione Termini di Roma | treni sospesi e ritardi

(Di domenica 17 settembre 2023) La circolazione deinelladi, è rallentata per il rinvenimento sulla linea di una persona deceduta. Lo rende nototalia. E' stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dnormativa vigente. IAlta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti e possono subire...

...quella di oggiStazione Termini di Roma. Come riporta infatti il quotidiano RomaToday, poco dopo le ore 12:00 RFI ha informato circa l'avvio di accertamenti per il ritrovamento di un...... stentando a morire sotto ilmaterno ". Si vedevano corpi " protesi con le mani allungate ... lui sposato che era morto vicinosua donna con la morte che non era stata " improvvisa ma ...... alieni da ogni sentimentalismo, deditiloro missione e basta. Non è così. Quando l'Italia ... in un incontro drammatico, la restituzione deldi Giacomo. Mi fermo qui e so bene che potrei ...

Stazione Termini, trovato cadavere vicino ai binari. Treni in ritardo fino a 90 minuti e deviazioni per l'alta velocità RomaToday

Roma Termini, cadavere sui binari: treni sospesi e ritardi Adnkronos

ROMA – È stato rinvenuto questa mattina verso le 12.00 un cadavere in prossimità dei binari all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini. Lo fa sapere Trenitalia, precisando che dalle… Leggi ...Giallo a Roma. Il cadavere di una persona è stato rinvenuto all'interno della stazione Termini. La circolazione dei treni è fortemente rallentata. Sul posto ...