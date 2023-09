Caccia al via | l’Italia rischia l’infrazione Ue ma la maggioranza vuole cambiare le leggi in favore della lobby delle doppiette | il caso del piombo nelle munizioni

(Di domenica 17 settembre 2023) Va bene difendere Dio e la famiglia, ma guai a dimenticaretori e armaioli. E infatti Fratelli d’Italia (e Lega) non lo fanno. Non poteva che essere così, visto che il ministro-cognato Francesco Lollobrigida fa parteprima categoria e visto che laassicura ai due partiti decine di migliaia di voti a ogni elezione. E così, con sorprendente zelo, governo esi sono messi pancia a terra per favorire le: senatori, uffici legali, vertici di partito (e anche europarlamentari, per non farsi mancare nulla) stanno riscrivendo leper aggirare ciò che ha stabilito l’Unione europea proprio prima dell’aperturastagione venatoria. Come? Infilando una serie di emendamenti in un ...

...qui in Antartide ora l'unica cosa che resta da aspettare è il primo aereo che darà ilalla ... Non c'è niente da fare, come esseri umani andiamo sempre adel nuovo, di qualcosa che possa ...Credevano fosse caduta dalla bicicletta perdi un possibile malore. Una fatalità - così inizialmente era parsa -, seguita dall'epilogo ... che dà laa un pirata della strada. Un uomo alla ...Percorso storico - culturale di origine militare (Associazione Nazionale Alpini,De Cristoforis ... Situato nell'ex Convento di Santa Croce, affrescato all'inizio del Seicento da Guglielmo...

Il via alla stagione. Ricorso della Lac incombe sulla caccia IL GIORNO

Caccia al via, l'Italia rischia l'infrazione Ue ma la maggioranza vuole ... Il Fatto Quotidiano

La vittoria contro l'Arezzo in Coppa Italia è stata necessaria per dare il giusto slancio alla stagione. Oggi, però, si inizia a fare sul serio. Alle 15.00, presso ...Il delitto avvenuto sabato sera a Vigonza, in provincia di Padova: la vittima, un ragazzo di 30 anni, è stato trovato agonizzante in strada. Gli aggressori non sono ancora stati individuati ...