Buon compleanno a… Simone Perrotta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 settembre 2023) Oggi è ildi: campione del Mondo ed ex centrocampista della Roma Oggicompie 46 anni. Campione del mondo nel 2006, a differenza di alcuni compagni di quella splendida avventura vive lontano dai riflettori. Il che non significa che non abbia esperienze calcistiche importanti. Ne raccontiamo due, che coincidono con le ultime volte che lo si è visto in televisione. L’anno scorso, nel mese di novembre, in occasione della Partita della Pace, lui c’era, insieme alle più grandi stelle del calcio mondiale di diverse religioni e fedi a lanciare con il Papa un appello dal valore universale. Con Cannavaro, Buffon, Zambrotta e altri,è sceso in campo affermando due concetti che sente come centrali per il mondo di oggi. Il primo inerente la ...