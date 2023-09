Bucciantini | «Inter è la più forte Thuram | gol mi sembra punto di partenza di…»

(Di domenica 17 settembre 2023) Marcoha parlato dell’dopo la netta vittoria nel derby contro il Milan, di Marcus(e non solo).– Queste le parole di Marcodopo il derby-Milan a Sky Sport 24. «Quanto è importante questa dimostrazione di forza dell’e più in generale per il messaggio che lancia al campionato e anche a tutte le altre concorrenti per lo scudetto? Quello, ai dubbi che lascia nel Milan. Arrivavano a questa partita due squadre che stavano benissimo. Hanno subito dimostrato di essere pronte. L’in questo momento è la più, è sana, ha i giocatori più forti che stanno bene. Tra il 60? e il 65? può mettere in campo i due esterni, Frattesi, Arnautovic che sono giocatori perfetti per mantenere o ...

...00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)vs ...30 In studio: Giorgia Cenni, Marco, Lorenzo Minotti Collegamenti dai campi principali ...... La Casa dello Sport Day con Giorgia Cenni, Marcoe Lorenzo Minotti ore 12.30: Cagliari ... FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti in Europa Tifosi allo stadio: è boom per, Milan e ...... 'Secondo me, le prime due in griglia sonoe Napoli. Subito dietro, c'è il Milan. E penso che la Juventus senza coppe possa lottare, questo è ciò che penso io'. Econferma la stessa ...

Bucciantini: “Thu-La Non cominciamo. La nuova Inter dà l’impressione che…” fcinter1908

Bucciantini Inter: «ThuLa Non cominciamo, mi sembra che...» Inter News 24

E conclude: “A Gasperini non rimprovererò mai la mancanza di un trofeo, ha cambiato il nostro calcio. A questa crescita sta contribuendo anche Italiano. Conte per esempio comincia col 4-2-4, poi si ...“Inter e Milan sono le due squadre che hanno cambiato di più in assoluto a livello tattico. Fronte nerazzurro, Lautaro ha più libertà di muoversi dentro l’area piccola e cercare il gol. Sponda ...