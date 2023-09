Brighton | debutto per Ansu Fati contro il Manchester United

...in un girone complicatissimo - almeno sulla carta - in cui ci sono anche l'Aek Atene ed il... avversario da prendere con le pinze e che si prepara alin Europa League. Sì, anche i ...Ildi De Zerbi fa festa all'Old Trafford e passa 3 - 1 sullo United rovinando ilda titolare di Hojlund . Tris del City invece in casa del West Ham con gol di Doku e Haaland . ...È unscatenato Quando manca meno di una settimana all'attesoin Champions League con il Bayer Monaco, i Red Devils fanno le prove generali ospitando ad Old Trafford il. La ...

Manchester United, Hojlund pronto al debutto dal 1' contro il Brighton Sportitalia

Manchester United-Brighton, le formazioni ufficiali: l'ex Atalanta Hojlund debutta dal 1' TUTTO mercato WEB

Il Brighton di Roberto De Zerbi continua a stupire l’Inghilterra ... Una rete bella ma a conti fatti inutile. Nel giorno del debutto in maglia “Seagulls” di Ansu Fati (subentrato al 64' al posto di ...Lo United era anche riuscito a pareggiare con quello che sarebbe stato il primo gol in maglia “Red Devils” di Rasmus Højlund: a strozzare in gola l’urlo di gioia del danese ci ha pensato il VAR che ha ...