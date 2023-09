Brasile | aereo di turisti precipita in Amazzonia | 14 morti

(Di domenica 17 settembre 2023) Unleggero nella notte italiana èto nel mezzo della giungla amazzonica brasiliana e le autorità hanno confermato la morte delle quattordici persone a bordo, tutte di nazionalità brasiliana. L’, un Embraer EMB-110 “Bandeirante” turboelica, era partito da Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, per Barcelos, a circa 400 chilometri di distanza, dove iavevano prenotato una battuta di pesca, ma si è schiantato poco prima dell’atterraggio tra le forti piogge nella remota regione della giungla. Il sindaco di Barcelos, Edson Mendes, ha confermato che a bordo dell’c’erano quattordici persone, di cui due membri dell’equipaggio, e che non ci sono sopravvissuti. Il governatore dello Stato di Amazonas, Wilson Lima, ha dichiarato che, sebbene inizialmente si sospettasse, non ...

