Brandizzo | ora l’incidente rischiano di pagarlo gli operai

(Di domenica 17 settembre 2023) A distanza di due settimane dalla strage dila Si.Gi.Fer, ditta appaltatrice di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) in cui lavoravano i cinquemorti nelferroviario alle porte di Torino, ha chiesto la cassa integrazione per 13 settimane. Sarebbero prossimi al licenziamento 79: “Rimangono forti preoccupazioni perché, senza anticipazione della cassa integrazione, i lavoratori, nelle prossime settimane, di aggiungere alla sofferenza per la perdita dei propri colleghi lacrime di disperazione”, hanno scritto in un comunicato congiunto le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Fillea Cgil e Filca Cisl Piemonte Orientale. L’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, ha annunciato la revoca dell’appalto a Si.Gi.Fer, che quindi non lavorerà più nei suoi ...

La Sigifer, la ditta per la quale lavoravano gli operai morti nei pressi della stazione di mentre eseguivano dei lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria per conto di Rfi, ha ... dopo la morte dei cinque colleghi schiacciati dal treno a. Nel pomeriggio, invece, gli ... Lo scopo di entrambi gli incontri è quello di provare a dare un futuro ai lavoratori, in bilico.

L’annuncio è stato dato ieri alle 19, dopo tre ore di faccia a faccia tra i sindacati e i rappresentanti della Sigifer. L’azienda di Borgo Vercelli dove erano assunti i cinque… Leggi ...Vercelli, 16 settembre 2023 – Strage di Brandizzo: non c’è ancora una data per i funerali ... "Chiediamo giustizia”, ripete Massimo. Mentre in queste ore arrivano ancora brutte notizie. Perché RFI ha ...