Bonaventura ammette | «La partita persa con l’Inter ci ha fatto rosicare!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023)al termine di Fiorentina-Atalanta terminata 3-2, su DAZN ha espresso tutta la sua soddisfazione, tornando anche sulla sconfitta controprima della sosta per le nazionali. RIPENSANDOCI – Jacktra i migliori in assoluto di Fiorentina-Atalanta, ma ripensa alla sconfitta rimediata contro: «Il mister? Lacontroci harosicare parecchio anche se sono una grandissima squadra. Oggi è andato sotto la curva per sfogare la rabbia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati