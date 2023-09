Boldrini | “La Tunisia non è un paese sicuro”

(Di domenica 17 settembre 2023) ROMA – “Lanon è un. Ne abbiamo avuto conferma durante la visita che abbiamo fatto io e Peppe Provenzano a Tunisi dove abbiamo incontrato esponenti delle opposizioni, associazioni, avvocati, magistrati, sindacati, attiviste e attivisti per i diritti umani”. Così sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura, esponente parlamentare del Pd, che parla di questo argomento in un’intervista a Fanpage, affermando che “la commissione europea e Giorgia Meloni hanno legittimato un dittatore senza preoccuparsi del rispetto dei diritti umani”. L'articolo L'Opinionista.

"La situazione politica in, intervista a Laura" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Laura(deputata, già presidente della Camera dei Deputati, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista)."Io e Laurasiamo appena tornati dallae rischiamo di essere gli ultimi parlamentari europei ad aver avuto la possibilità di entrare nel Paese. E' un fatto gravissimo, specie a due ..."Io e Laurasiamo appena tornati dallae rischiamo di essere gli ultimi parlamentari europei ad aver avuto la possibilità di entrare nel Paese". Reduce da una missione nello Stato nordafricano ...... è stata accusata di complotto contro lo Stato, come tante persone attiviste, politici, giornalisti e sindacalisti che insi oppongono al regime'. Lo scrive sui social Laura, ...

Tunisia, Boldrini: Ue e Meloni hanno legittimato un dittatore, senza ... Fanpage.it

Tunisia: Boldrini, 'impegno Italia è quello di adoperarsi per liberare persone come Issa' La Gazzetta del Mezzogiorno

ROMA - "La Tunisia non è un paese sicuro. Ne abbiamo avuto conferma durante la visita che abbiamo fatto io e Peppe Provenzano a Tunisi dove abbiamo ...Boldrini è appena rientrata dalla Tunisia. Ciò che raccontano i tunisini e le tunisine, afferma, è molto chiaro: chiunque metta in discussione il potere di Saied è considerato un traditore.La deputata del Partito Democratico ha descritto l'aria che si respira in Tunisia sotto il regime di Kais Saied.