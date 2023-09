Boban contro Collina | «Metta da parte l’ego | i maxi recuperi sono l’anticalcio»

(Di domenica 17 settembre 2023) L’attacco die i: «Questa decisione èe vala salute dei calciatori» Zvonimir. L’ex milanista, dirigente della UEFA, ha parlato a Marca della decisione presa dalla FIFA e dasul tempo effettivo. Di seguito le sue parole. «Hanno preso questa decisione per conto loro, senza consultare squadre e calciatori, che proprio nell’ultima mezz’ora vivono il momento più duro della partita e adesso, in un calendario già eccessivamente fitto di impegni, vedono anche allungarsi a dismisura i. Ae alla FIFA non interessa nulla, ma il calcio non è loro, è di chi lo ama. Conosco ...

L'ex attaccante Zvonimir, da tempo dirigente UEFA, ha parlato a Marca dei maxi - recuperi che stanno prendendo sempre ... noi non seguiremo queste direttive, sono l'anticalcio e vannola ...i giocatori che simulano .spiega il nuovo format Champions .favorevole al Var .i giocatori che simulano. In un'ampia intervista a Marcaparte dalla ...continua: " Noi come Uefa non lo seguiremo nelle nostre competizioni perché è anti - calcio ela logica del calcio moderno,la salute dei giocatori,gli allenatori e alla ...

