Bird strike | Enac | in un anno 2 168 impatti tra aerei e animali

Glidiconselvatici, in maggior parte uccelli – il cosiddetto-, ma anche mammiferi (Wildlife), sono stati 2.168 nel 2022, in gran parte nelle aree aeroportuali sotto i 300 piedi di altezza. In 1917 casi non ci sono state conseguenze specifiche mentre sono 40 glicon danni, 121 quelli multipli e 103 quelli con 'indigestione', cioè con un animale finito nei motori. Gli incidentiattribuiti al wildlifee alsono in costante aumento in tutto il mondo Sono questi i dati dell'ultima relazione annuale dell'sui Wildlife.

...'Sconvolta dall'accaduto' Poco prima dell'incidente, lo stesso Del Dò avrebbe comunicato un problema al motore , con tutta probabilità dovuto a quello che in lingua inglese è chiamato '', ...La cause dell'incidente L'ipotesi piu accreditata e' che uno stormo di uccelli sia stato risucchiato nel motore, il cosidetto. Cos'è ilIlè l'impatto di un ...Al momento sarebbero due le ipotesi prese in esame dagli investigatori: un guasto meccanico oppure un impatto del velivolo con un volatile, in gergo tecnico, durante le primissime fasi ...

Gli incidenti aerei attribuiti al wildlife strike e al bird strike sono in costante aumento in tutto il mondo.Il 16 settembre 2023, durante le prove per l’Airshow di Torino, un MB-339, probabilmente a causa di un bird strike, è precipitato facendo ribaltare e incendiare un’automobile.