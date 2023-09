Biasin | «Inter ha cambiato pelle | meno manovra | più verticali»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023) L’hamodo di giocare, ma non da queste prime partite. Fabriziofa notare questo aspetto tramite i dati su Twitter. DATI – Fabriziofa notare le modifiche adottate da Simone Inzaghi per la sua squadra: «Possesso palla: – con il Milan 37% – con la Fiorentina 40% – con il Monza 48%. I nerazzurri hannono moltozzano molto di più. Si chiamano “zzazioni”, non “contropiedi”. E sono una bellezza».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link ...