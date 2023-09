Bianca Balti | “Non dobbiamo vergognarci della nostra vagina” Le parole della modella sull’intimità sessuale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) “Non bisogna vergognarsipropria“.non ha peli sulla lingua, come ha dimostrato non molto tempo fa in un’intervista a Belve quando disse: “Io prego il mio Dio di alleviarmi questa attrazione verso il pene, è una piaga”. Questa volta la mosi confida con Freeda a propositoconsapevolezza del proprio corpo e dei tabù che molte persone hanno circa il sesso. È stato così anche per lei, visto che in famiglia non si parlava di questi argomenti, e così la stessaha scoperto l’anatomia femminile solo da grande. Per questo con le sue figlie vuole adottare un approccio totalmente diverso. “Quando ero adolescente purtroppo non parlavo con nessuno...