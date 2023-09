Vernice fosforescente è stata versata anche sulla Pariser Platz, davanti al simbolo di. ... lontano dai combustibili fossili, verso l'equità', hanno affermato gli. Fotogallery - ...A Roma erano solo quattroper il clima riuniti davanti al Colosseo, maa non per questo ..., il grido dei Fridays for future per il clima Libia, Grecia, Brasile, tempeste e alluvioni ...Il grido dei Fridays for futures per la giustizia climatica torna a farsi sentire in tutto il mondo. A, migliaia diper il clima hanno alzato la voce per chiedere un'azione immediata da parte dei governi per frenare il riscaldamento globale. PUBBLICITÀ La manifestazione si è svolta a ...

Berlino, attivisti del clima spruzzano vernice sulla Porta di Brandeburgo TGCOM

Berlino, il grido dei Fridays for future per il clima Euronews Italiano

Tutte e sei le colonne della Porta sono state imbrattate. Vernice fosforescente è stata versata anche sulla Pariser Platz, davanti al simbolo della città ...Clima (Europa) Sciopero globale, nella capitale tedesca 30mila in piazza: più soldi ai lavoratori dei trasporti. Naufragato l’asse con Ultima generazione, ma al corteo si sfila insieme. Di Sebastiano ...