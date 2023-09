Come riferito dal Gazzettino, a causa del gravissimo incidente, alle 18.50 sull'autostrada A27 Venezia -, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio ...... del valore di circa un milione di euro, sfreccia verso il tornante, poi però al momento di affrontare la curva tira dritto: sfonda il guardrail e sicontro un'auto parcheggiata in una ...Come riferito dal Gazzettino, a causa del gravissimo incidente, alle 18.50 sull'autostrada A27 Venezia -, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio ...

Belluno, supercar da un milione di euro si schianta durante la gara: sfiorati gli spettatori Corriere della Sera

Belluno, si schianta supercar da un milione di euro TGLA7

Durante la cronoscalata Pedavena-Croce d'Aune, la Frangivento GT65, sfonda il guardrail e sfiora 4 persone, miracolosamente illese ...Incidente choc in gara. La supercar sfreccia a tutta velocità verso il tornante poi, però, al momento di affrontare la curva qualcosa va storto. Il bolide si schianta contro il ...