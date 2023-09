Belen Rodriguez | la foto e la pesante conferma | dopo De Martino ridotta così | Guarda

(Di domenica 17 settembre 2023) I dolori sentimentali hanno lasciato il segno su. Per la showgirl argentina un'altra estate turbolenta, con l'ennesima separazione da Stefano De. La terza, adel rapporto burrascoso con il presentatore Rai ed ex ballerino di Amici, padre di Santiago. Sui social, nellecheha continuato a pubblicare anche nei momenti più delicati, molti hanno sottolineato la sua magrezza. Nota per le curve esplosive la morbida sensualità, la 38enne nata a Buenos Aires ma ormai italiana d'adozione era apparsa decisamente più smunta, meno rigogliosa. Niente a che vedere con la "dieta miracolosa" di Flavio Briatore, il digiuno intermittente che ha donato al patron del Billionaire una nuova silhouette. Nel caso di, la perdita ...

