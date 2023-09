Belen Rodriguez è sempre più magra | fan in ansia | “Mesi difficili | ho perso 7 chili”

Leggi su diredonna

(Di domenica 17 settembre 2023) Pur non avendo alcun programma da condurre,è presente in maniera quasi quotidiana sui social, dove ha recentemente mostrato quello che sarebbe il suo nuovo compagno, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni, anche se almeno ufficialmente non ha ancora parlato di una rottura con Stefano De Martino. La sua esposizione su queste piattaforme ha permesso però ai follower di notare come nell’ultimo periodo sia notevolmente dimagrita, al punto tale che alcuni hanno manifestato una notevole preoccupazione attraverso alcuni commenti. “Bella, ma dimagrita tantissimo“, le fa notare una sua follower, a quel punto la showgirl argentina non ha esitato a rispondere e a rivelare cosa sarebbe successo. L’ex padrona di casa di Tu sì che vales ha ammesso per la prima volta di essere in una fase difficile della sua vita, che l’ha portata a perdere peso ...