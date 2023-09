Belen Rodriguez è sempre più magra | fan in ansia | “Mesi difficili | ho perso 7 chili”

E' stata un'estate veramente turbolenta per. Prima c'è stata la decisione di Mediaset di sostituirla alla conduzione de Le Iene e l'incertezza sul suo futuro professionale. Poi la bufera si è scatenata sul fronte famigliare, ...L'addio da Stefano De Martino , indipendentemente dal gossip, ha avuto delle ripercussioni su, almeno dal punto di vista fisico. La showgirl argentina ultimamente appare felice in coppia con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni , eppure almeno fisicamente ha risentito molto della ...I dolori sentimentali hanno lasciato il segno su. Per la showgirl argentina un'altra estate turbolenta, con l'ennesima separazione da Stefano De Martino . La terza, a conferma del rapporto burrascoso con il presentatore Rai ed ex ...

Belen Rodriguez, le foto che spaventano i fan e la sua risposta Libero Magazine

Belen Rodriguez ha rivelato ai suoi follower di avere vissuto mesi difficili, che l'hanno portata a perdere 7 chili.Queste ore le foto postate da Belen Rodriguez stanno facendo molto discutere sul web. L’ex conduttrice de Le Iene ha condiviso un servizio di scatti realizzato da Whoopsee, che l’ha pizzicata in giro ...