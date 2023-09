Beccato con la paletta segnaletica dei Vigili del Fuoco | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli straordinari nell’area stabiese, in campo nella notte i Carabinieri della locale compagnia: 79 le persone controllate, 45 i veicoli passati al setaccio. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G. S., 40enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina divisi in dosi. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.per guida senza patente un 25enne, sorpreso alla guida di un suv. Un uomo del ’78 è statoper guida in stato d’ebbrezza, il tasso alcolemico era superiore del doppio rispetto al consentito. Un 57enne stabiese è stato trovato in possesso di unamatricolata del corpo deidel. Considerato il ...