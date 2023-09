Bayern Monaco | occhi su Xabi Alonso | Real Madrid alla finestra

Commenta per primo L'inizio di questa stagione si è rivelato molto complicato per Matthijs De Ligt, visto che con ilguidato da Thomas Tuchel ha avuto limitate opportunità sul campo da gioco . Il direttore sportivo dei bavaresi, Christoph Freund, ha commentato la situazione del difensore olandese ex ...In casaè ufficialmente scoppiato il caso De Ligt . L'ex difesore della Juventus è stato impiegato per soli 10 minuti nelle ultime due partite. Tuchel sembra infatti preferire la coppia composta ...Il, campione da undici anni di fila, in Bundesliga continua a guardare tutti dall'alto verso il basso. Ma i mormorii non mancano.

Inizio di stagione molto complicato per Matthijs De Ligt, difensore ex Juventus oggi al Bayern Monaco. Infatti, il centrale olandese sta trovando poco spazio e diverse difficoltà nella squadra di ...