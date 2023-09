Bayern | de Ligt | “Non so perché non gioco | bisognerebbe chiedere al mister”

(Di domenica 17 settembre 2023) Matthijs Denon sta certamente vivendo un inizio di stagione ottimale, ha infatti giocato pochissimo, scendendo in campo per una decina di minuti nelle ultime due partite. “Non ne ho idea delio non giochi, dovreste chiederlo al. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e a centrocampo”. Poi ha concluso: “Non ci ho parlato per il momento, ma non è necessario. L’unica cosa che posso fare è lavorare in campo. Tutto il resto è una decisione dell’allenatore”. SportFace.

È polemica in casa Bayern Monaco, dove gli animi non sono proprio pacati negli ultimi giorni. La gestione di Thomas ... tra i quali Matthijs de Ligt. Il difensore si è espresso in conferenza stampa, ...

"Perché non mi fanno partire titolare? Guarda, non ne ho idea dovresti chiedere all'allenatore - ha dichiarato il difensore del Bayern Monaco-. Sto facendo tutto ciò che mi chiede e giocando dove ...