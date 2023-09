Basket | al via a Ghezzano i tornei under 19 e under 17 organizzati dal GMV

Il prossimo fine settimana sarà la volta del I Memorial Francesco Bufalini under 19, il successivo di 'Occhio al canestro' under 172023 - 2024 Serie A Squadra GeVi Napoli La Gevi Napolirende noto che dopo la prima settimana è stata raggiunta quota 370 abbonamenti sottoscritti, di cui 290 rinnovati in fase di prelazione e 80 nuovi abbonati. La scorsa stagione gli abbonati ...AlRavenna mancava Gabriel Dron, assente inprecauzionale e cosi, alla palla a due iniziale, ha presentato un quintetto formato da Restelli, Paolin, Bedetti, Nilolic e Olajaife a cui ...

Basket, al via a Ghezzano i tornei under 19 e under 17 organizzati ... LA NAZIONE

Napoli Basket, via alla seconda fase della campagna abbonamenti: già sottoscritte 370 tessere NapoliToday

Trento fatica a trovare la via del canestro, affidandosi ad alcune conclusioni poco promettenti, al contrario della Germani che trova la retina dall'arco con Della Valle e Petrucelli e innesca Bilan ...Il prossimo fine settimana sarà la volta del I Memorial Francesco Bufalini under 19, il successivo di "Occhio al canestro" under 17 Pisa, 16 settembre 2023 – Già tutti al lavoro, da fine agosto, gli ...